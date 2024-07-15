Спасатели МЧС России спасли туриста, которого унесло в Черное море

Недавно недалеко от села Яковенково прошла аварийно-спасательная операция, в ходе которой сотрудники МЧС России помогли туристу, оказавшемуся в бедственном положении после того, как он не смог вернуться на берег после катания на сапборде по волнам Черного моря.
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