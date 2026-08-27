Министерство юстиции США готовит возрождение призовых судов для упрощения конфискации иранских танкеров

Министерство юстиции США приступает к возобновлению практики использования так называемых «призовых судов», что позволит ускорить юридическую процедуру захвата иранских нефтяных танкеров и связанных с ними грузов.
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