Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Шарль Леклер: «Ждали дождь, который так и не пошел, я чрезвычайно расстроен»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал неудачную стратегию команды в квалификации к спринту на Гран-при Сан-Паулу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх