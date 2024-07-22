Назван объем продуктов, которые съедает средний рязанец за год

Согласно данным статистики, на рязанца в среднем в течение года приходится 227 кг молочных, 113 кг мясных и рыбных продуктов, 263 яйца, 96 кг овощей, 60 кг фруктов и ягод, 86 кг изделий из муки и круп, 56 кг картофеля.