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62ИНФО | Новости Рязани

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Назван объем продуктов, которые съедает средний рязанец за год

Назван объем продуктов, которые съедает средний рязанец за год

Согласно данным статистики, на рязанца в среднем в течение года приходится 227 кг молочных, 113 кг мясных и рыбных продуктов, 263 яйца, 96 кг овощей, 60 кг фруктов и ягод, 86 кг изделий из муки и круп, 56 кг картофеля.

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