Учителя на пределе: Изнурение, мигранты и цифровизация

авдей НА Когда наконец порядок наведут с миграцией зачем это переселение пускай живут на своей земле что корчить из себя благородных да добрых за счет своих пенсионеров и инвалидов пускай о них забодиться свое государство наш народ ни в юности не жировал ни на пенсии не жирует еще и этих кормить учить надо своим дайте достойно жить или специально делаеться напряжение в обществе

Anatoly Kiselev То что учителей не хватает такая проблема есть и причина этого прежде всего зарплаты учителей. Во - вторых это действительно загруженность ненужными отчётами, которые нужны чиновником что бы было чем заняться вместо того чтобы освободить учителей от них и заняться этим самими. Пусть посетят школы, возьмут там данные, которые кстати есть вернее всего в интернете и сами составят необходимые им отчёты. Одним словом оторвут сидячие места от кресел, вместо того чтобы загружать ненужными учителю делами. Кстати лучше будут знать что из себя представляет образовательный процесс и в чём проблемы.