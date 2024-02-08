Стоп-мигрант После внедрения реформы в сфере образования, учителя столкнулись с рядом трудностей, включая отток кадров, который частично обусловлен большим количеством детей мигрантов.
Учителя на пределе: Изнурение, мигранты и цифровизация
Комментарии
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авдей НА
Когда наконец порядок наведут с миграцией зачем это переселение пускай живут на своей земле что корчить из себя благородных да добрых за счет своих пенсионеров и инвалидов пускай о них забодиться свое государство наш народ ни в юности не жировал ни на пенсии не жирует еще и этих кормить учить надо своим дайте достойно жить или специально делаеться напряжение в обществе
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35 мин.
Anatoly Kiselev
То что учителей не хватает такая проблема есть и причина этого прежде всего зарплаты учителей. Во - вторых это действительно загруженность ненужными отчётами, которые нужны чиновником что бы было чем заняться вместо того чтобы освободить учителей от них и заняться этим самими. Пусть посетят школы, возьмут там данные, которые кстати есть вернее всего в интернете и сами составят необходимые им отчёты. Одним словом оторвут сидячие места от кресел, вместо того чтобы загружать ненужными учителю делами. Кстати лучше будут знать что из себя представляет образовательный процесс и в чём проблемы.
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29 мин.
САША ЛЕПАЕВ
неужели нет таких людей что бы вычистить этот мусор из России. и до каких пор наши правящие руководители будут разводить этот бардак в России. или ждете пока у народа лопнет терпение. тогда точно и вам места не будет в России.
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20 мин.
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