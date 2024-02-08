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Зеленский назначил генерал-полковника Сырского новым главнокомандующим ВСУ

Зеленский назначил генерал-полковника Сырского новым главнокомандующим ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, назначив на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского.

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