ВОЗ предупредила о начале эпидемий в секторе Газа

По мнению специалистов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), перенаселенность, дефицит воды и плохие санитарные условия в секторе Газа на фоне коллапса системы здравоохранения, ставшего результатом израильских атак, вполне могут привести к вспышке инфекционных заболеваний и возникновению эпидемий.
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