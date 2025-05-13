Несколько дней Киев полыхал из-за ударов со стороны Вооруженных сил России. Бойцы атаковали склады вооружений и ресторан «Британия», где находился штаб офицеров харьковской системы ПВО, сообщил «Царьград».
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