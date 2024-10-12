Главреда «КВН ТВ» оштрафовали за выпуски с двумя уехавшими звездами

Таганский суд Москвы оштрафовал на четыре тысячи рублей главреда телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову за показ старых выпусков, в которых юморист Семен Слепаков и музыкант Андрей Макаревич (признаны иностранными агентами)….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)