Рамблер
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рамблер

29 подписчиков

Главреда «КВН ТВ» оштрафовали за выпуски с двумя уехавшими звездами

Таганский суд Москвы оштрафовал на четыре тысячи рублей главреда телеканала «КВН ТВ» Светлану Маслякову за показ старых выпусков, в которых юморист Семен Слепаков и музыкант Андрей Макаревич (признаны иностранными агентами)….

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх