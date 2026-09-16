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«Броня у него горела»: боец с позывным Ирбис рассказал о работе группы эвакуации в зоне СВО

«Броня у него горела»: боец с позывным Ирбис рассказал о работе группы эвакуации в зоне СВО

Он любит фехтовать на мечах, сражаться по правилам давно ушедших времён. Но воюет здесь и сейчас — на СВО вытаскивает с передовой раненых, даже в самых экстремальных условиях.

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