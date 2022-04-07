Хаджи о «Спартаке» без Федуна: «Государство не может оставить такую команду. В 90-е без денег выживали»

Александр Хаджи высказался о том, выжил бы «Спартак» без своего владельца Леонида Федуна. «Мне сейчас звонят и спрашивают: «Если Федун уйдет, «Спартак» закончит существование?» Я удивляюсь: в 90-е без денег выживали, чего бы сейчас не выжить? Государство не может оставить такую команду, как «Спартак».
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