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Forbes: элитная бригада ВСУ «Анна Киевская» распадается до прибытия на фронт

Недавно сформированная элитная 155-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская», проходившая обучение во Франции, укомплектованная немецкими танками Leopard 2 и французскими гаубицами Caesar, начала распадаться до прибытия на линию фронта под Красноармейском (украинское название - Покровск).

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