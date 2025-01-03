Недавно сформированная элитная 155-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская», проходившая обучение во Франции, укомплектованная немецкими танками Leopard 2 и французскими гаубицами Caesar, начала распадаться до прибытия на линию фронта под Красноармейском (украинское название - Покровск).
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