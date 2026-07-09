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Возлюбленная 63-летнего российского миллиардера сходила на вечеринку с Марией Шараповой

Возлюбленная 63-летнего российского миллиардера сходила на вечеринку с Марией Шараповой

Российская модель Кристина Романова сходила на вечеринку вместе с теннисисткой Марией Шараповой. Снимком с приятельницей манекенщица поделилась в личном Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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