Возлюбленная 63-летнего российского миллиардера сходила на вечеринку с Марией Шараповой

Будь в курсе✴

Российская модель Кристина Романова сходила на вечеринку вместе с теннисисткой Марией Шараповой. Снимком с приятельницей манекенщица поделилась в личном Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).