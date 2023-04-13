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Аллегри об 1:0 со «Спортингом»: «Было важно победить, но «Юве» знал, что сегодня исход противостояния не решится»

Итальянская команда выиграла первый матч 1/4 финала Лиги Европы со счетом 1:0. «Было важно победить, но мы знали, что сегодня вечером исход противостояния не решится: «Спортинг» силен, нам нужно как можно лучше подготовиться к игре в Лиссабоне.

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