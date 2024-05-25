Историки и археологи разгадали одну из тайн египетских пирамид

Ученые на протяжении десятков лет ломают голову над секретом строительства египетских пирамид. Для чего и как древние люди строили десятки монументальных сооружений посреди бесплодной пустыни, вдали от берегов реки Нил? Вполне возможно, что на самом деле пирамиды Гизы не всегда находились в изолированном участке пустыни.