Какие 7 «запрещенных» вещей на самом деле стройнят полных женщин Алёна ЮрьеваСегодняшняя мода не знает границ и предпочтений, но множество стереотипов продолжает окружать понятие стиля, особенно когда речь заходит о женщинах plus-size.
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