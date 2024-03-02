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Какие 7 «запрещенных» вещей на самом деле стройнят полных женщин

Какие 7 «запрещенных» вещей на самом деле стройнят полных женщин

Какие 7 «запрещенных» вещей на самом деле стройнят полных женщин Алёна ЮрьеваСегодняшняя мода не знает границ и предпочтений, но множество стереотипов продолжает окружать понятие стиля, особенно когда речь заходит о женщинах plus-size.

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