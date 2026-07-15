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Наир Тикнизян: «Для меня «Црвена Звезда» не перевалочный пункт, а команда, которой я должен дать все. Они меня здорово приняли»

Защитник « Црвены Звезды » Наир Тикнизян заявил, что пока не собирается покидать белградский клуб. — Возвращение в РПЛ в ближайшие годы рассматриваете? — Это вопрос к руководству «Црвены Звезды».

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