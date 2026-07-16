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Закон, порядок, государство

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"Лжец и предатель". Стармер сморозил в Киеве немыслимое: британцы в ярости

"Лжец и предатель". Стармер сморозил в Киеве немыслимое: британцы в ярости

Стармер прибыл на Украину с обещанием "непоколебимой поддержки", пишет The Telegraph. Его последний визит в Киев в качестве премьер-министра вызвал волну критики среди британцев: Лондон ставит интересы Киева выше проблем собственной страны.

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