Донбасс Сегодня

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Лукашенко назвал условие, при котором он будет “вечным президентом”

Лукашенко назвал условие, при котором он будет “вечным президентом”

Политика Президент Белоруссии пообещал, что Россия и Белоруссия при атаке Запада превратятся в «единую военную базу».

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