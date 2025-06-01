В Минобороны сообщили об обстановке на фронте за прошедшие сутки

Вооруженные силы России поразили военные цели в 147 районах сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ Российские средства ПВО за сутки сбили 100 украинских беспилотников и 7 авиабомб JDAM, дооборудованных аэродинамическим комплектом с наведением по GPS, массой от 230 до 960 кг, сообщили в Минобороны РФ.