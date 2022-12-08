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«Юта» вырвала победу у «Голден Стэйт» после перехвата и данка Фонтеккьо за 1,4 секунды до сирены

«Юта» вырвала победу у «Голден Стэйт» после перехвата и данка Фонтеккьо за 1,4 секунды до сирены

«Юта» в среду вырвала победу у «Голден Стэйт» на последних секундах матча. За 6,9 секунды до финальной сирены «Уорриорз» вели 123:122 и вводили мяч из-за боковой линии на половине соперника.

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