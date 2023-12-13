Русская весна
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Русская весна

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Правительство обнуляет импортные пошлины на яйца и обещает стабилизацию цены в течение месяца

Правительство обнуляет импортные пошлины на яйца и обещает стабилизацию цены в течение месяца

Правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца, рассказал «Известиям» источник на рынке, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на эту продукцию.

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