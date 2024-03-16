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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ченнинг Фрай не согласился с тем, что в НБА никто не боится Леброна: «Его боятся целые организации»

Подобное мнение ранее высказывали экс-одноклубник звездного форварда Марио Чалмерс, а также легендарный центровой Шакил О’Нил.

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