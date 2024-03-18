Чебан – о Дориане Истратии: «Тот, кто не может сложить 8 и 9?»

«Тот, кто не может сложить 8 и 9?! Мне кажется это водитель из Oriflame», – так охарактеризовал мэр столицы Ион Чебан депутата ПДС Дориана Истратия после того как последний обвинил его в желании отменить услугу «Социальная столовая», чтобы выплачивать зарплату личным помощникам.
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