«Неизвестный порошок» и мертвые голуби: петербуржцы опасаются за животных

В Выборгском районе Петербурга местные жители переживают за животных, которые гуляют возле дома. Дело в том, что между кустов разбросан неизвестный белый порошок, который может быть для них смертельно опасен.
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