БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • майя Овчинникова
    Совсем охренел?Сам фашист -- ждунов семьями вырезать, и вообще семьями вырезать. Возьми нож и зарежь хоть кого --кто ...Одесские партизан...
  • Василий Никитин
    Молодцы, ребята. Бей фашистов!!!Одесские партизан...
  • Oleg Ivanov
    И уподобиться хохлонацикам? Если и ликвидировать,то конкретных деятелей, тех, кто замаран кровью и отдавал преступные...Одесские партизан...

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Тяжелейшие бои за Синьковку: Почему ВС РФ идут вперед очень осторожно

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