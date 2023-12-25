Тяжелейшие бои за Синьковку: Почему ВС РФ идут вперед очень осторожно

По ту линию фронта поняли наш план освобождения левобережья Оскола Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС УкроСМИ пишут, что «Синьковка превратилась в „фортецю“, которая не по зубам кацапам».
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