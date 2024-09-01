Harris Says Trump ‘Disrespected Sacred Ground’

“Vice President Kamala Harris is doubling down on criticism of former President Donald Trump following reports that Trump’s campaign staff got into a confrontation with an official at the Arlington National Cemetery last week,” Politico reports.
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