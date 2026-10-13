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Царьград

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"Совсем высохла": Последнее фото 77-летней Пугачёвой ошеломило соцсети – "краше в гроб кладут"

"Совсем высохла": Последнее фото 77-летней Пугачёвой ошеломило соцсети – "краше в гроб кладут"

В Сети ошеломлены новой фотографией Аллы Пугачёвой. Снимок был размещён в Instagram* и вызвал очень бурную дискуссию.

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