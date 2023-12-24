Психолог Улогова: у человека с тревожным расстройством доминируют темы опасность

Одно из наиболее распространенных психических расстройств — так называемое тревожное расстройство (ТР) — может развиваться у людей разного возраста, независимо от пола и семейного или социального положения.
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