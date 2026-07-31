FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 086 подписчиков

Почему обезьяны гладят белок и носят с собой мышей: тайны межвидовой дружбы

Почему обезьяны гладят белок и носят с собой мышей: тайны межвидовой дружбы

Любовь к домашним питомцам долгое время считалась исключительно человеческой чертой. Однако недавние наблюдения и анализ сотен случаев взаимодействия обезьян с другими животными заставляют пересмотреть это мнение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии