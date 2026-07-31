Почему обезьяны гладят белок и носят с собой мышей: тайны межвидовой дружбы

Любовь к домашним питомцам долгое время считалась исключительно человеческой чертой. Однако недавние наблюдения и анализ сотен случаев взаимодействия обезьян с другими животными заставляют пересмотреть это мнение.
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