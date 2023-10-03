Дайте «Шершни» вместо «Бородавочников»!

Мнения и личные взгляды, выраженные в этой статье, принадлежат , пилоту ВВС, налетавшему более 2000 часов на A-10C, участнику боевых действиях в Сирии, Ираке и Афганистане и не отражают взгляды или мнения правительства Соединенных Штатов, Министерства обороны и ВВС США.