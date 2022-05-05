Дума предлагает ограничить неконкурентные закупки госкомпаний

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на «Ъ», депутаты предлагают ввести закрытый список причин, позволяющих проводить закупки у единственного поставщика, а остальные неконкурентные торги ограничить лимитом в 10% от годового объёма.