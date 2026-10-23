Резервный фонд Правительства Ростовской области направит более 26,2 миллиона рублей на закупку свыше 122,5 тысячи доз вакцины от гриппа, поставку которой планируется осуществить в течение 10 рабочих дней после заключения контракта.
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