Пропорции счастья

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Завораживающая красота веснушчатых людей

Завораживающая красота веснушчатых людей

Чаще всего «солнышко любит» людей со светлой кожей и рыжими волосами. Сами обладатели веснушек редко бывают им рады, а зря – только посмотрите, как это красиво:источникЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :).

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