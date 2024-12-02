Девелоперы рискуют обанкротиться из-за высокой закредитованности

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Массовый переход строительных компаний на кредиты с плавающей ставкой, а также сокращение числа сделок в 2025 году более чем на треть может привести девелоперов к банкротствам.
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