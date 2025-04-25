Андрей Воробьев: всероссийский субботник состоится в Подмосковье 26 апреля

Жители Московской области 26 апреля смогут принять участие в традиционном весеннем субботнике. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к мероприятию подготовили рекордное количество площадок — 741 точку для уборки и 624 пункта выдачи инвентаря.
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