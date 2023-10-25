«Роснефть» предложила внести правки в законопроект о повышении налога на добычу газа, считая несправедливым, что размер НДПИ увеличивается для независимых производителей газа больше, чем для «Газпрома», пишет «Коммерсант».
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