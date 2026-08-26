Иранские удары по системам наблюдения США: счёт может пойти на миллиарды

NBC News сообщила о беспрецедентном ущербе объектам американской разведки на Ближнем Востоке. Миллиардная оценка пока основана на словах анонимных собеседников, однако спутниковые снимки подтверждают масштабные повреждения военной инфраструктуры США.
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