На Украине заявили об обращении к РФ с просьбой передать тела погибших в Ил-76

Киев обращался к Москве с просьбой передать тела пленных, погибших от теракта, в результате которого потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Белгородской области.
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