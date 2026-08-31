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"Изворотливый лис": финский военкор раскритиковал политику Стубба в отношении России

"Изворотливый лис": финский военкор раскритиковал политику Стубба в отношении России

Финский общественный деятель и военный корреспондент Кости Хейсканен назвал президента Финляндии Александра Стубба "изворотливым и хитрым лисом" из-за его непоследовательного внешнеполитического курса, передает 31 августа РИА Новости .

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