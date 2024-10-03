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Россия опять обогнала США по поставкам газа в Евросоюз

Россия опять обогнала США по поставкам газа в Евросоюз

По итогам третьего квартала Россия вновь обогнала США по объемам поставок газа в ЕС и достигла максимальной доли рынка за девять кварталов, согласно анализу данных аналитической компании Bruegel, опубликованному РИА Новости.

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