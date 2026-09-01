More than 3,000 baby sea turtles released in Mexico

More than 3,000 baby sea turtles were released into the Gulf of Mexico from a beach in northern Veracruz after months of nighttime patrols to rescue and protect nests.
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