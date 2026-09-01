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More than 3,000 baby sea turtles released in Mexico

More than 3,000 baby sea turtles released in Mexico

More than 3,000 baby sea turtles were released into the Gulf of Mexico from a beach in northern Veracruz after months of nighttime patrols to rescue and protect nests.

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