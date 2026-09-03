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Писатель-фронтовик Александр Скороходов

Писатель-фронтовик Александр Скороходов

Писатель и журналист, участник Великой Отечественной войны. Биография Александра Скороходова - это честное отражение времени, в котором соседствовали слово и штык, лирика и едкая сатира.

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