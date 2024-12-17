Россиянам не будут блокировать счета из-за покупок за границей

Власти не допустят блокировок счетов россиян при покупках за границей. Премьер-министр России Михаил Мишустин 17 декабря на стратегической сессии «Развитие финансовых инструментов и платежно-расчетной инфраструктуры» сообщил, что правительство продолжит переводить банковские услуги и внешнеторговые операции в цифровой формат.