Can-AmНа рынок в электрическом виде вернулись внедорожные мотоциклы

Возрождение легенды: Can-Am возвращается на рынок мотоциклов с электрическими моделями. Канадский бренд Can-Am, ранее известный своими мотоциклами, выпускавшимися в 70-х годах, возобновляет производство двухколесной техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии