Собянин сообщил о росте популярности эковолонтерства у молодежи Москвы

Только в акции «Щетка, сдавайся!» поучаствовали почти три тысячи детей Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня напомнил жителям нашего города, что забота об экологии, сохранение уникальных зеленых зон и биоразнообразия — важнейший приоритет в работе городских властей.
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