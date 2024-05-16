Собянин сообщил о росте популярности эковолонтерства у молодежи Москвы

Только в акции «Щетка, сдавайся!» поучаствовали почти три тысячи детей Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня напомнил жителям нашего города, что забота об экологии, сохранение уникальных зеленых зон и биоразнообразия — важнейший приоритет в работе городских властей.