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Матерям-героиням будут платить 1 млн рублей с 2027 года

Матерям-героиням будут платить 1 млн рублей с 2027 года

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещён проект Минтруда РФ, согласно которому россиянки, удостоенные звания "Мать-героиня", с 1 января 2027 года начнут получать единовременную выплату в 1 млн рублей.

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