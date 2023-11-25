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Лопес, Адетокумбо и Лиллард набрали 101 очко на троих в победном матче с «Вашингтоном»

Лопес, Адетокумбо и Лиллард набрали 101 очко на троих в победном матче с «Вашингтоном»

«Милуоки» в пятницу одолел «Вашингтон» в матче внутрисезонного турнира – 131:128. В составе «Бакс» трио Брук Лопес – Яннис Адетокумбо – Дэмиан Лиллард набрало в сумме 101 очко.

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