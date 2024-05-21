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Петербургский дневник

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Под Петербургом полиция искала нелегальных мигрантов

Под Петербургом полиция искала нелегальных мигрантов

Большинство из них были на территории страны законно На территории Ломоносовского района Ленинградской области полиция провела профилактический рейд по соблюдению миграционного законодательства, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

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