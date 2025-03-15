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Царьград

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Зеленскому остаются считанные дни. Преемник готов, Трамп еле сдерживается

Зеленскому остаются считанные дни. Преемник готов, Трамп еле сдерживается

Похоже, власть Зеленского на Украине сочтена. Речь идёт о днях и президент США еле сдерживается, чтобы не проговориться.

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